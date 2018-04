Et si Oriane pouvait vraiment prédire l’avenir ? (épisode 197)

Oriane a reçu la visite d’Alex qui ne veut plus entendre parler d’elle. Anna et Chloé ont enquêté sur un homme, Frédéric Dubier, qu’elle aurait poussé au suicide. Sur les conseils de sa femme et sa belle-sœur, Alex décide donc de couper les ponts avec la voyante. Mais celle-ci décide d’aller voir Chloé pour lui expliquer qu’il a méprise. Mais la femme d’Alex ne veut rien entendre et chasse Oriane de chez elle. Mais avant de partir, Oriane touche Chloé et lui fait une prédiction : Alex et Maxime vont se disputer et une poterie grise va se briser. Et la scène se déroule exactement comme Oriane l’a décrite. Oriane est-elle vraiment dangereuse ou veut-elle simplement aider Alex ? Extrait de l’épisode 197 de Demain nous appartient.