Où sont passés Ben et Mathilde ? - DNA du 1er avril 2021 en avance

Sacha et Clémentine s'inquiètent. La nuit est tombée et Ben n'est toujours pas rentré. Ils appellent Louise et apprennent que Mathilde n'est pas chez elle non plus. Les deux adolescents sont retenus en otage par Lucie et Marc, qui détruit leurs téléphones.