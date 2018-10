Patrick Delors montre son vrai visage (épisode 306)

Depuis la rencontre de Patrick Delors avec de la famille Moreno, l’ambiance est tendue entre les deux amis. Sylvain soutient depuis toujours son pote Patrick mais il est énervé de le voir dire à sa femme et sa fille qu’il est coupable comme ça, juste pour voir leur réaction. Même si c’est une blague, Sylvain n’a pas apprécié le comportement de Patrick. Alors qu’ils sont tous les deux en voiture, une femme prend du temps pour faire son créneau. Patrick est très énervé et commencé en engueuler la femme au volant. Très énervé, Patrick sort de la voiture pour aller agresser la conductrice. Montre-t-il alors son vrai visage ? Celui d’un homme impulsif, irritable et misogyne ? Extrait de l’épisode 306 de Demain nous appartient du vendredi 5 octobre 2018.