Quand Patrick Delort tourne autour de Gwen, Tristan voit rouge (épisode 305)

Patrick Delors vient de sortir de prison. De retour à Sète, il décide de louer une chambre au-dessus du Spoon le temps de trouver un travail et un logement. Il rencontre alors Gwen qui lui montre sa chambre. Le courant passe bien entre Gwen et Patrick, au grand dam de Tristan qui est jaloux. Depuis que Tristan sait que Patrick sort de prison et qu’il drague ouvertement sa copine, il décide d’être assez désagréable avec lui. Gwen apprécie beaucoup Patrick et estime qu’il a purgé sa peine et qu’il a le droit d’être traité comme tout le monde. Mai le repris de justice n’est pas apprécié de tout le monde. Tristan n’aime pas la manière dont il regarde Gwen… Il lui apporte son petit-déjeuner très sèchement ! Extrait de l’épisode 305 de Demain nous appartient du jeudi 4 octobre 2018.