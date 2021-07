Patrick et Magali sont-ils complices ? - DNA du 21 juillet 2021 en avance

Patrick Prouvost passe un nouvel interrogatoire et nie être le complice de Magali. Martin décide d'organiser une mise en présence pour en avoir le coeur net. Sur les lieux de l’accident de Dorian et Manon, Karim et Sara ne retrouvent pas de carte de 7 familles. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.