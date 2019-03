Après avoir intoxiqué Flore, Pauline se rend dans sa chambre d'hôpital. Flore est très faible et n'arrive pas à crier pour appeler de l'aide... Pauline lui explique qu'elle a détruit sa vie depuis qu'elle est avec Arnaud, l'homme qu'elle aime et surtout le père de ses enfants. Quand soudain, Pauline sort un sécateur de sa poche et le place sur la gorge de Flore. Flore est terrorisée et essaye de se défendre... Pauline va-t-elle tuer Flore?