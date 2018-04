Pénélope, la tante de Lucie débarque à Sète ! (épisode 200)

Dans sa période difficile, un membre de la famille de Lucie vient lui faire une belle surprise...du moins, en partie. C’est tatie Pénélope qui vient sans prévenir passer un séjour chez l’ex-policière. Pour Lucie, ce n’est pas la grande joie surtout qu’elle compte se mettre à son aise. Et si la jeune femme traverse une mauvaise passe avec sa relation avec Marc Véry, elle pourra être soutenue par Pénélope qui passe également par une période difficile : elle a quitté tonton Jean, « ce vieux débris ». Pour cause, ils ne faisaient que de se disputer et voulait faire le point sur leur couple. Du coup, au lieu d’attendre, elle a préféré prendre les devants. Lucie pourra-t-elle supporter sa tante dans une période si difficile ? Ou pourrait-elle devenir son ange gardien ? Extrait de l’épisode 200 de Demain nous appartient.