Le plan de Rose et Raphaël révélé… (épisode 258)

En allant rendre visite à Cédric, Rose a découvert que sa peinture avait été lacérée. Elle demande des explications à Raphaël qui avoue facilement que c’était lui. Il ne veut plus que sa femme rende visite à Cédric. Rose en profite alors pour lui dire que lui aussi est jaloux, comme elle est jalouse de Chloé. Raphaël rappelle alors à Rose leur plan. Ils sont venus à Sète pour écrire la suite du roman « Sauvages » et influencer le comportement de Chloé. Raphaël veut raconter la suite de l’histoire des trois personnages plus de 20 ans après. Son but ? Embrasser et coucher de nouveau avec Chloé pour en tirer une histoire croustillante ? Mais il ne faut pas que Cédric se mette sur son chemin… Extrait de l’épisode 258 de Demain nous appartient du mardi 31juillet 2018.