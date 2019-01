La police a de nouvelles pistes sur l'affaire Marc Véry… (épisode 369)

Marc Véry s’est fait passer pour mort et a fait chanter le médecin de la prison : « Il a menacé le légiste de s’en prendre à son enfant, il connaissait son nom et l’adresse de son école ». Sûr de lui, pour Martin Contant, le tueur aux alliances s’est fait aider. La police va devoir redoubler de vigilance car Marc Véry est un ancien policier qui connaît les méthodes et les techniques utilisées pour élucider les crimes… Karim soulève un deuxième axe : le poison utilisé pour endormir ses victimes, connaître sa provenance et qui a accès à cette substance. Selon Lucie, Véry va rester à Sète : « Je pense qu’il est encore là et c’est bien lui que j’ai vu la semaine dernière et lundi ». Quel est le plan de Marc Véry ? La police va-t-elle l’arrêter avant qu’il ne fasse d’autres victimes ? Extrait de l’épisode 369 de Demain nous appartient du mercredi 2 janvier 2018.