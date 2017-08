La police découvre le corps de Martin Constant  

Tout Sète est à la recherche de Martin Constant qui ne donne aucun signe de vie. Inquiète, Chloé Delcourt prévient la police, qui détecte que la dernière fois que le portable de Martin a été détecté, il était au mas des Vallorta. Karim Saeed et Lucie Salducci décident de s’y rendre et Chloé ne leur laisse pas le choix : elle les accompagne. Et c’est bien dans le hangar des Vallorta que les policiers découvrent le corps de Martin sous les yeux dévastés de Chloé. — Extrait de l’épisode 21 de "Demain nous appartient" – Lundi 14 août 2017.