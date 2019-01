La police place Sandra Meyer sous les barreaux ! (épisode 385)

Après triple homicide, un policier, un avocat et une greffière, Sandra Meyer est enfin arrêtée. Pour la meurtrière, ces trois victimes représentaient « la justice qui a puni Marc ». Sandra Meyer confesse ses trois crimes. Selon elle, la seule personne capable de la comprendre est Marc Véry : « Il verra tout de suite comment j’ai bien travaillé ». Pour Karim, Véry se moque de ses crimes ! Mais la tueuse ne compte pas s’arrêter là : « C’est un spécialiste, il sera forcément admiratif, même s’il faudra terminer plus tard… ». Son but ultime serait de tuer Lucie… Sandra Meyer va-t-elle être jugé responsable de ses crimes ? Extrait de l’épisode 385 de Demain nous appartient du jeudi 24 janvier 2018.