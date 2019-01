Premier baiser pour Margot et Kylian 💑(Episode 388)

Margot a fait la connaissance de Kylian il y a quelques jours sur le chantier de la ferme de veaux. C’est un activiste végan qui mène des actions pour défendre la cause animale. Margot et Kylian partagent les mêmes idées et le courant est tout de suite passé entre eux. Mais Karim, policier et parrain de la jeune fille, ne voit pas ce rapprochement d’un très bon œil. Il a peur que Margot soit aveuglée par ses sentiments pour le jeune homme et prendre des risques dangereux pour le suivre dans ses actions. Ce soir, Margot passe la soirée avec Kylian. Ils partagent leur premier vrai baiser ! Extrait de l’épisode 388 de Demain nous appartient du mardi 29 janvier 2018.