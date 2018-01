La PREMIERE FOIS de Maxime et Margot... Succès ou flop ?

Maxime attendait ce moment depuis longtemps. Témoigner son amour pour Margot est important pour lui au point qu'il en a parlé à Bart, son ex. Et CETTE soirée qu'il passera seul pour garder Nina, est LE moment idéal pour faire leur première fois. Cette soirée avec Margot sera-t-elle une réussite ou un echec comme cela a pu être le cas pour la première fois de Bart et Sara. Pour le savoir, découvrez dès maintenant la vidéo. Extrait de l'épisode 132 de Demain nous appartient.