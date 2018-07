Pour sa première fois, Dylan s’entraîne avec une… peluche 🍑(épisode 248)

La fausse crise de jalousie de Jessica envers Dylan aura bel et bien fonctionné. En effet, afin de briser la glace entre Eva et son frère, la jeune femme a pris un énorme risque en décidant de mentir sur Eva. Remonté, Dylan s’est empressé de parler à Eva pour mettre un terme à ce silence entre eux. Sans plus tarder, le jeune homme se retrouve chez Eva et se confessent sur leur dispute. Les cœurs apaisés, les deux tourtereaux passent à l’étape supérieure, mais cette fois-ci d’une manière plus douce et ludique. Avant de passer à l’acte, Eva propose à Dylan d’illustrer ses questions en utilisant sa peluche. « Dans quelle position serez-vous le plus à l’aise ? » lui demande Dylan. Ainsi, démarre alors une séance d’entraînement qui plaît aux deux amoureux et qui les réconcilient. Extrait de l’épisode 248 de Demain nous appartient du 17 juillet 2018.