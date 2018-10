Des preuves accablantes contre Patrick Delors (épisode 307)

Patrick Delors est toujours en garde à vue dans le cadre de la disparition de Clémentine Doucet. Il est le dernier à l’avoir vue en vie et donc le suspect idéal vu son casier judiciaire. Lucie continue de l’interroger au commissariat pour lui faire avouer son crime. Mais Patrick ne lâche rien… Il crie haut et fort qu’il est innocent, il a juste réparé le lave-vaisselle de Clémentine Doucet, sans plus ! Mais des preuves vont venir l’enfoncer. Le sang sur le sol de l’appartement est bien celui de Clémentine. De plus, ce même sang a été retrouvé sur un tournevis se trouvant dans la caisse à outils de Patrick Delors. Extrait de l’épisode 307 de Demain nous appartient du lundi 8 octobre 2018.