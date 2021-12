Previously : Boule de neige

Le rapprochement de Lizzie et Dorian sème le trouble au lycée. Leur complicité rend Camille folle de rage. Elle devient blessante avec Lizzie et l’insulte sur son poids. De ça débute une avalanche de disputes et Lizzie subit du cyberharcèlement. Camille s’est fait enlever et Lizzie a tenté de mettre fin à ses jours. Cette histoire prend des proportions inimaginables à cause du Corbeau qui s’attaque à de plus en plus d’élèves au lycée ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.