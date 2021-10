Previously : Coeur brisé

L’accident de Victoire aurait pu lui être fatal, elle a eu la chance d’être transplantée rapidement. Mais ce nouveau cœur lui a joué des tours et a surtout permis de découvrir une histoire cachée… L’histoire de Dimitri et de son amie Emilie en lien direct avec les enlèvements de Roxane et Judith. Une seule personne est à l’origine de toutes ces questions : Josse. Par contre, ce nouveau cœur a été fatal pour la relation avec Georges… Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.