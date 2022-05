Previously : Evadés

Le procès d’Ophélie et Anthony pour la prise d’otage approche et Charlie semble toujours sous l'emprise d'Anthony. Ils mettent en place un plan pour s’évader dans le tribunal le jour de leur procès et prennent Chloé en otage. Leur cavale ne s’arrête pas là. La police soupçonne Charlie d’être leur complice et les Moreno se font prendre en otage. Anthony finit par mourir et Ophélie veut le venger. Elle provoque une explosion au Mas et demande de l’aide à Sophie Novak. Mais Ophélie se retourne contre elle et la prend à son tour en otage. Martin n’a pas le choix et lui tire dessus... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.