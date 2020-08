Previously : Jamais sans ma fille

Christelle vient de vivre des semaines chargées en découvertes, rebondissements et émotions. En effet, sa fille qu’elle avait abandonné à la naissance vient de la retrouver. Elle se prénomme Laura et est bien décidée à nouer des liens avec sa mère. C’était sans compter sur la famille adoptive de Laura vivant au sein d’une secte dans une ferme, loin du monde moderne. Après de multiples aventures et une opération à haut risque pour Christelle et Laura, tout semble revenir dans l’ordre. Il faudra désormais voir si l’arrivée définitive de Laura chez les Moreno sera acceptée. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.