Previously : Le dilemme de Karim

Karim vient de vivre l’un des moments les affreux dans sa carrière de policier et sa vie de papa. De mystérieux ravisseurs s’en prennent à sa famille en kidnappant sa fille Nina. Leur seule demande pour rendre la petite fille en vie : voir Chemsa assassinée. Karim se retrouve alors face à un énorme dilemme : tuer Chemsa pour sauver sa fille, ou ne pas devenir un assassin au risque de voir sa fille tuée. Après d’intenses semaines de recherches, d’enquête et d’émotions, Karim parvient à récupérer sa fille en vie mais ne va malheureusement rien pouvoir faire pour Chemsa… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.