Previously : Le retour de Rebecca

Le retour de Rebecca à Sète a semé le trouble dans la vie de Raphaëlle. Après plusieurs enquêtes policières et à la suite de l’accident de Xavier, elle comprend enfin pourquoi sa mère est partie il y a 20 ans. Raphaëlle est directement liée à la mort du père de Xavier et Rebecca a toujours voulu la protéger. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.