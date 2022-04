Previously : Murder party

En savoir plus sur Emmanuel Moire

L’arrivée d’une mystérieuse journaliste qui enquête sur l’incendie du Lycée Agnès Varda à Sète alerte les anciens élèves. Elle est ensuite retrouvée morte et une enquête est ouverte. Plusieurs anciens élèves sont soupçonnés, Charlie, Bart, puis Garance et ensuite Noor. Grâce à Gabriel, la police découvre la vérité et le coupable fait ses aveux. C’est Olivier, le père de Garance qui a fait tout ça pour protéger sa fille. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.