Une randonnée qui dérape et qui se transforme en prise d’otages. Victor Brunet à l’hôpital, Chloé blessée et inconsciente, Anna, Rose et Mathieu capturés et en danger de mort. Qui veut prendre sa vengeance ? Découvrez en exclusivité les premières images du prime évènement de la soirée du lundi 10 juin à 21h sur TF1. Rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.