Quel est le projet de Raphaël et Rose ? (épisode 255)

Après la soirée de la veille bien arrosée, le comportement de Rose a changé du tout au tout. Elle se sent déprimée et surtout, elle suspecte que Raphaël veille de nouveau séduire Chloé. Raphaël essaye de la rassurer en lui disant qu’il n’aime qu’elle mais Rose est en colère. Elle lui annonce alors qu’elle a revu Cédric, son ex du lycée. Il lui a même offert une toile avec son portrait peint. Elle ajoute qu’il est toujours amoureux d’elle ! Mais le comportement rassurant de Raphaël change d’un coup. Il devient sérieux et lui ordonne de ne pas jouer à l’idiote. Il sort alors son carnet : « Tu sais que j’écris tout là-dedans. Tu connais notre plan ? Alors ne fait pas n’importe quoi ». Mais quel est le plan de Raphaël et Rose ? Quel est ce projet si important ? Et pourquoi Raphaël ne veut-il pas que Rose revoit Cédric ? Extrait de l’épisode 255 de Demain nous appartient du 26 juillet 2018.