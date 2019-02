Protégé par Corkas, Bilel devra lui rendre l’ascenseur (Episode 399)

Depuis son arrivée en prison, Bilel n’est très à l’aise avec les autres détenus. Mise à part Corkas, son compagnon de cellule, il se fait régulièrement racketter par Riyad. Harcelé et apeuré, il décide de demander de l’aide à Corkas pour assurer sa protection. Celui-ci l’aime bien et accepte de le protéger. Mais rien n’est gratuit en prison… Alors que Bilel est enfin rassuré et ne sera plus embêté par Riyad, Corkas lui annonce qu’il devra lui rendre la pareille prochainement. BIlel est donc désormais redevable envers Corkas… Extrait de l’épisode 399 de Demain nous appartient du mercredi 13 février 2019.