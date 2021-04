Quentin dévoile son arme secrète - DNA du 12 avril 2021 en avance

Chez les Daunier, Pascal se montre très inquiet quant à la venue possible de la police pour les expulser, ce qui mettrait en péril leur plan. Hélène et Quentin le rassurent, ce dernier possède sur une clé USB, quelque chose qui les dissuadera définitivement. Samuel a recueilli la famille délogée dans son petit studio. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.