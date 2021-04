Quentin reste chez les Daunier - DNA du 8 avril 2021 en avance

Chez les Daunier, Quentin se montre si gentil et serviable que William et Aurore décident de continuer à l'héberger en attendant de trouver une solution pour lui, à la grande joie de Sofia. Chez Sandrine, l'ambiance au petit-déjeuner est morose.