Valérie a disparu en mer !

Antoine et Valérie viennent de s'installer à Sète avec leur fils Souleymane. Le couple traverse une période difficile. Valérie n'est pas heureuse dans cette nouvelle ville et les disputes s'enchainent. Ils décident tout de même de prendre leur bateau en famille pour préserver Souleymane. Mais au moment d'embarquer, Valérie découvre sur le téléphone d'Antoine qu'il la trompe avec Rose. La virée en bateau va se transformer en véritable cauchemar. Un accident a lieu en mer et seulement Souleymane et Antoine parviennent à être secourus... Valérie reste introuvable, est-elle encore en vie ? Qu'a-t-il bien pu se passer sur le bateau ? Retrouvez tous les soirs à 19h20 « Demain nous appartient » sur TF1.