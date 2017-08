La relation de Chloé et Martin va plus loin !  

Chloé Delcourt ne sait plus où elle en est. Elle pense qu’elle est en train de tomber amoureuse de Martin Constant comme elle le confie à son amie Sandrine. Mais elle ne peut pas faire ça à sa sœur Anna, sa vie est déjà assez bouleversée… Elle décide d’aller voir Martin à son hôtel pour lui dire que tout est fini entre eux. Sa séparation récente avec Alex et l’aide qu’elle apporte à sa sœur sont des préoccupations plus importantes que leur histoire. Quand Martin lui avoue qu’il part au Mali dans 4 jours pour une opération, Chloé est choquée et se précipite pour l’embrasser. Leur relation va-t-elle aller plus loin ? — Extrait de l’épisode 16 de "Demain nous appartient" – Lundi 7 août 2017.