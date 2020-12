Rémy en cavale ? - DNA du 31 décembre 2020 en avance

Rémy n'est pas venu pointer au commissariat et son téléphone ne répond pas. Karim et Georges le soupçonnent d'être parti en cavale et décide d'aller vérifier chez les Beddiar avant de lancer un avis de recherche pour le retrouver. Noor, informée de la nouvelle par Timothée, s'étonne que sa sœur ne lui ait rien dit, mais Soraya annonce qu'elle n'est plus avec Rémy.