Rémy est embarqué par la police ! - DNA du 10 décembre 2020 en avance

Coup de théâtre dans l’affaire du homejacker ! Un cheveu retrouvé au domicile de Victor Brunet match à 100 % avec l’ADN de Rémy. Karim débarque chez les Beddiar et somme l’infirmier de le suivre au commissariat. Timothée avait-il raison depuis le début ? Pour Soraya et Victoire, cette hypothèse et tout bonnement inconcevable. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.