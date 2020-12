Rémy et Thomas Delcourt partagent la même cellule ! - DNA du 29 décembre 2020 en avance

Incarcéré, Rémy se retrouve dans la même cellule que son rival Thomas Delcourt ! Ce dernier ne manque pas à une occasion de le provoquer et le ton monte rapidement entre les deux codétenus. Pendant ce temps, Victoire ne cache pas sa déception vis-à-vis de Rémy et explique à Georges se sentir trahie. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.