Rémy veut se rendre à la police - DNA du 24 décembre 2020 en avance

Rémy a pris une grande décision. Il a choisi d’assumer ses actes et souhaite désormais se rendre à la police. Il jure à Soraya qu’il a fait cela pour redonner goût à la vie des Beddiar. Contre toute attente, elle l’en dissuade : elle l'aime et ne supporterait pas de le voir en prison. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.