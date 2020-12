Rémy victime du homejacker - DNA du 7 décembre 2020 en avance

Karim et Georges recueillent le témoignage de Rémy. Seul dans l’appartement, il a été victime d’un cambriolage à domicile. Le mode opératoire et l’apparence de l’assaillant concordent avec ceux du homejacker qui sévit dans la région. Chez les Beddiar, Soraya est encore secouée par la découverte de son petit-ami menotté au sol. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.