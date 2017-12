Résumé de l'épisode 100

Perez a menacé Thomas de s’en prendre à Flore s’il ne lui rendait pas l’argent dans les 24h. Chloé confronte Thomas sur l’histoire du braquage, mais Thomas tombe des nues : il ne savait pas d’où provenait cet argent. Maxime est relâché par la police et puni par ses parents, il devra revendre le scooter et travailler avec Alex pour rembourser la différence. Flore est enthousiasmée par son week-end à venir avec Thomas, Chloé essaie prudemment de modérer ses ardeurs : son cousin n’est pas toujours fiable. Flore est en effet déçue quand Thomas doit repousser le week-end, parce qu’il a une affaire urgente à régler. Alors que Thomas s’apprête à rejoindre Perez pour lui restituer l’argent, il est intercepté par les policiers. Lucie découvre le sac de billets, Thomas est arrêté sans pouvoir prévenir Perez. Il a tout juste le temps d’envoyer un message à Chloé, pour qu’elle veille sur Flore. Parallèlement, Alex s’énerve quand Christophe lui reparle de l’épisode « Tiphaine ». Il ne veut plus jamais en entendre parler. Seulement, il fait ensuite un cauchemar dans lequel un moment traumatisant de sa captivité lui revient en mémoire. Tristan est dépité : il ne cesse de perdre ses paris, tandis que Gwen a une chance insolente. Bastien lui ouvre les yeux : Gwen s’investit dans le tiercé parce qu’elle cherche à reconquérir Tristan. Il conseille à son ami de profiter de cette baraka. Tristan le prend au mot et il entraîne Gwen au casino. Las, ils perdent une grosse somme d’argent et une dispute éclate entre eux : Tristan ne veut plus que Gwen se mêle de ses paris, car ces jeux d’argent sont un moyen pour lui de l’oublier. Gwen est dépitée, elle craint que leur réconciliation à terme soit impossible. Dylan et Sylvain voient Jessica partir en cours dans une tenue débraillée, ils comprennent qu’elle fait une dépression post-rupture. Sylvain intercepte Baptiste à la mairie pour lui confier la tristesse de Jessica. Baptiste et Jessica se réconcilient et décident d’apprendre à se connaître. Jessica est mortifiée quand elle apprend l’intervention de son père dans ce rabibochage.