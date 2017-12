Des retrouvailles aussi inattendues que… non désirées ! Thomas Delcourt (Cyril Garnier dans la vraie vie) semblait plus qu’embarrasser, hier soir, en revoyant Angelina (jouée par la talentueuse Frédérique Bel). Dans l’épisode 102 de Demain nous appartient, les téléspectateurs en auront la confirmation. Alors qu’elle veut l’embrasser, Thomas la repousse. Au-delà de leur passé sentimental, Angelina semble venir à Sète pour des raisons beaucoup plus obscures, et quand Lucie Salducci (jouée à l’écran par Lorie Pester) croise le couple par hasard, Thomas lui présente Angelina comme sa patronne dans le transport de touristes. Bizarre ! Lucie n’en croit pas un mot et se met en quête d’en savoir plus sur cette énigmatique personnage. Soyez au rendez-vous, les révélations vont tomber… L’après Tiphaine est compliqué à gérer pour Alexandre Bertrand (alias Alexandre Brasseur). Le père de maxime et Judith prétend qu’il va bien mais sa famille voit bien que ce n’est pas le cas. Chloé aimerait crever l’abcès mais Alex esquive sans cesse le sujet. Arrivera-t-elle à le mettre face à ses démons ? À l’hôpital, le temps est à la séduction ! Victoire Lazzari (jouée par Solène Hébert) tombe sous le charme d’un très beau patient. La belle interne sort le grand jeu mais ne semble produire aucun effet sur le jeune homme, très froid. L’explication tient peut-être au passé du jeune homme, pas si étranger que ça à celui de Victoire ? Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.