Résumé de l'épisode 102

Le secret ne peut durer plus longtemps ! Pas dupe, Flore Vallorta (incarnée par Anne Caillon à l’écran) comprend qu’Angelina et Thomas ont eu une liaison. Ce soir, dans l’épisode 103 de Demain nous appartient, Flore va exiger des explications et chercher à comprendre pourquoi la jolie brune est de retour dans la vie de Thomas. Et ce n’est pas la seule ! La police poursuit ses investigations et convoque Thomas pour comprendre ses liens avec Angelina Brunell (jouée par la talentueuse Frédérique Bel) en le pensant complice d’elle dans le transit d’argent sale. La journée risque d’être longue et éprouvante pour le cousin de la famille Delcourt ! Pour Anna Delcourt (alias Maud Baecker) et Karim Saeed (Samy Gharbi), l’heure de la mise au point a sonné ! Les deux ex-amants, aux caractères bouillonnants, se sont quittés fâchés avant-hier. Ils ont pris rendez-vous pour se parler calmement et voir quel avenir ils peuvent donner à leur relation. Mais comme à chacun de leurs rendez-vous, l’issue n’est jamais connue d’avance ! Betty Moreno (Lou révélée dans The Voice Kids) ne pense plus qu’à lui ! Lui, c’est Maxime Delcourt (Clément Remiens dans la vraie vie), le frère de sa meilleure amie Judith, sur qui Betty a jeté son dévolu ! Ce soir, pour le séduire, la cadette des Moreno va essayer d’utiliser les techniques de drague de sa sœur. Pour quel résultat ? affaire à suivre… Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.