Résumé de l'épisode 104

Thomas Delcourt retrouve Flore à la mairie et tente de s’excuser, après qu’elle l’ait surpris en train d’embrasser Angélina . Mais Flore ne veut plus de son amour et ne lui fait plus confiance. Elle a peut-être raison car Thomas retrouve bientôt Angélina à la terrasse du Spoon. La jeune femme semble également jalouse de la relation de Thomas et la maire de Sète. Thomas a beau lui promettre à son tour qu’il l’aime, il est bien loin de se douter qu’Angélina cherche à le manipuler… Sylvain Moreno retrouve sa femme, Christelle, pour lui parler d’une chose importante. Il est convaincu que leur fils Dylan est un surdoué depuis qu’il a réussi un test en ligne. Christelle, qui connaît bien les défauts de l’ado, ne semble pas convaincue du tout par ce diagnostic. D’ailleurs, la CPE a convoqué Sylvain au lycée, mais d’après elle ce n’est certainement pas pour parler du génie de leur fils ! Chloé se confie à son amie et collègue Sandrine au sujet des délires d’Alex (Alexandre Brasseur) qui rêve d’Amérique. Elle est aussi surprise qu’inquiète pour lui. Sandrine la rassure : après tout ce qu’il a vécu avec son enlèvement, Alex a besoin de se reconstruire. Mais les ados, en particulier Maxime, prennent très au sérieux les projets de tour du monde de leur père, ils pourraient bien être déçus en découvrant que ce n’est qu’une idée folle.