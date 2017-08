Le résumé de l'épisode 11  

Margot menace Bart avec l’arme de Karim qui arrive à temps pour éviter le drame. Margot est trop choquée pour pouvoir parler. Karim interroge un peu violemment Bart qui assure ne pas savoir pourquoi Margot lui en veut. Karim et Lucie se demandent si Bart ne faisait pas partie du MLO et si Thierry Robert voulait le tuer. Ils vont interroger Maxime qui leur révèle que Bart est amoureux de Margot. Karim essaie de nouveau de parler avec Margot, elle évoque une fête puis elle fait une grave crise d’angoisse et est hospitalisée. De son côté Anna cherche des réponses suite à la révélation de Bastien. Chloé lui avoue que Marianne et elle lui ont menti sur les raisons de son départ : elle était enceinte, Marianne lui a ordonné d’avorter alors elle est partie. Chloé ignorait qu’elle avait quand même eu l’enfant et ne sait pas qui était le père. Anna en veut à sa soeur et à sa mère et va s’installer au cabanon. Soraya surprend Yasmine et Sara en train de s’embrasser, elle fait la morale : sortir ensemble alors que Lyès vient de mourir. Elle réussit à faire douter Yasmine et Sara sur leur relation. Victoire et Franck commencent une relation de couple normale mais Sandrine la met en garde : il n’est pas très clair, il est peut-être marié.