Résumé de l'épisode 111

Karim Saeed (incarné par Samy Gharbi) est arrêté et accompagné au commissariat pour être interrogé par ses collègues. Sa fille Nina est saine est sauve, mais Perez et Angélina Brunell (Frédérique Bel) ont disparu avec l’argent. Le capitaine Saeed tente de se souvenir de ce qui lui est arrivé, il ne sait plus si c’est lui qui a tiré sur Angélina. Toutefois, il reconnait avoir piégé Martin Constant (Franck Monsigny) et interverti l’agent et les coupures de journaux. Faut-il libérer Karim ? La question fait débat entre Lucie (alias Lorie Pester) et Martin, surtout quand ils découvrent qu’Angélina a perdu du sang suite au coup de feu. Flore Vallorta (Anne Caillon) et son fils Bart parlent enfin de Thomas. L’adolescent veut rencontrer l’homme qui partage la vie de sa mère et lui promet de ne pas trop s’attacher, comme avec Grégory. Lorsque Thomas (Cyril Garnier) vient trouver Flore à la mairie, il se confie à elle : il aimerait être plus qu’un amant, rencontrer Bart le temps d’un dîner. Flore accepte, mais le soir même Thomas est nerveux. Bart acceptera-t-il cet inconnu dans la vie de sa mère ? Bilel (Atmen Kelif) prépare le sapin de la famille Beddiar pour le concours du plus beau sapin Sétois. Cette année encore Christelle Moreno (Ariane Séguillon) fait partie du jury et Sandrine Lazzari (Juliette Tresanini) participe à la compétition. Sandrine a même défait le sapin confectionné par ses ados pour mettre toutes les chances de son côté. La tenante du titre est prête à tout pour gagner et la bataille promet d’être rude. Que le meilleur gagne ! Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.