Résumé de l'épisode 112

Léonard Vallorta (Patrice Rocca) prend soin d’Angélina (Frédérique Bel) qui a débarqué au domaine grièvement blessée et qui refuse de se rendre à l’hôpital. En désespoir de cause, Léonard appelle Marianne Delcourt (Luce Mouchel) pour la soigner à domicile. Mais celle-ci découvre bientôt la vraie nature d’Angélina qui la menace avec une arme. Marianne, furieuse contre Léonard entame une opération mais Angélina a perdu trop de sang. Survivra-t-elle dans ces conditions ? Bastien (Joffrey Platel) refuse d’aller passer à Noël en compagnie de sa mère à la Rochelle. Le jeune médecin a un programme bien spécial pour les fêtes : ne rien faire de spécial ! Victoire (Solène Hebert) se prend de pitié pour lui. D’ailleurs, elle a d’autres projets pour lui : Elle demande à sa sœur Sandrine de l’inviter au réveillon des Lazzari-Moiret. Sandrine acceptera-t-elle de faire entrer Bastien dans la famille ? Elle qui tient tant au respect de la tradition… Karim Saeed (Samy Gharbi) tente toujours de se souvenir s’il a ouvert le feu sur Angélina Brunell (Frédérique Bel). Anna (Maud Baecker) est persuadée que ce n’est pas lui, d’ailleurs cela ne lui ressemble pas. Elle le soutiendra, coûte que coûte, même s’il risque la prison. Mais Karim reçoit bientôt un appel mystérieux. C’est Lopez qui lui ordonne de retrouver l’argent et de mettre la main sur Angélina. Anna se doute-t-elle qu’elle est en danger ? Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.