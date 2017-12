Résumé de l'épisode 114

Une arme à la main, Angélina Brunell (interprétée par Frédérique Bel) menace Thomas (Cyril Garnier) et réclame vengeance quand elle est interpelée par Lucie Salducci (Lorie Pester). Malgré l’absence d’aveux, ses propos semblent innocenter Karim, les enquêteurs sont soulagés. Mais ils apprennent bientôt par Alex (Alexandre Brasseur) qu’une prise d’otage a lieu chez les Delcourt… Martin et Lucie arriveront-ils à temps pour empêcher le pire ? Thomas Delcourt (Cyril Garnier) se rend chez au domaine Vallorta pour parler à Bart (Hector Langevin) et le convaincre de venir vivre avec lui et Flore (Anne Caillon). L’adolescent ne comprend pas, sa mère ne lui a jamais parlé de ce projet. Réalisant aussitôt qu’elle a probablement peur de s’engager avec son nouvel amant, Bart décide de la couvrir. Mais que se passera-t-il lorsque Thomas découvrira que Flore lui a menti ? A l’hôpital, Victoire (Solène Hébert) apprend par sa collègue Leila Beddiar (Samira Lachhab) que Bastien (Joffrey Platel) a demandé à être de garde le soir de Noël. La jeune interne est déçue, celui qu’elle aime en secret lui ment et ne veut pas passer les fêtes avec elle. Pourtant, au Spoon, Tristan (Matthieu Alexandre) conseille à un Bastien hésitant d’accepter l’offre Victoire. Ces deux-là arrireront-ils un jour à se parler ? Rien n’est moins sûr. Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.