Résumé de l'épisode 117

Après la disparition de Célia, Chloé (interprétée par Ingrid Chauvin) et Alex (Alexandre Brasseur) se retrouvent avec un bébé sur les bras. Alex veut prévenir les autorités, Chloé pour sa part veut faire confiance à la jeune mère pour éviter que l’enfant se retrouve confié aux services sociaux. Néanmoins le doute subsiste : Et s’il lui était arrivé quelque chose de grave ? Si elle ne revenait jamais ou avait choisi d’abandonner son enfant ? A l’hôpital, Leïla Beddiar (Samira Lachhab) et Bastien (Joffrey Platel) cachent à Marianne Delcourt (alias Luce Mouchel) qu’ils souhaitent fêter sa nomination en tant que nouvelle directrice. En effet, leur chef de service s’impatiente dans son bureau en attendant de la réponse. Leïla vient la soutenir et semble certaine qu’elle aura le poste ; Marianne est moins rassurée… Et si le poste qu’elle a toujours convoité lui filait entre les doigts ? Soraya (Kenza Saïb-Couton) et Rémy (Liam Baty) filent toujours le parfait amour. Mais lorsque ce dernier annonce à Soraya qu’il a loué un chalet à la montagne pour fêter la nouvelle année en tête à tête, la jeune fille est partagée entre la joie et la peine. Cette surprise tombe très mal, le 1er janvier est aussi le jour de l’anniversaire de son père et elle ne sait pas comment lui annoncer qu’elle ne sera pas là. Comment Bilel va-t-il prendre la nouvelle ? Ou pire, Soraya sera-t-elle obligée de décliner l’offre très romantique de Rémy ? Pour connaître la suite, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.