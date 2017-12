Résumé de l'épisode 119

Demain nous appartient épisode 119 – Ce qui vous attend ce soir Le capitaine Karim Saeed (Samy Gharbi) et la juge Laurence Moiret (incarnée par Charlotte Valandrey) sont sur la piste de Célia Fontaine. Si la juge est réservée, Karim est convaincu que la jeune fille est coupable. En effet, ses antécédents de petite délinquante ne pèsent pas en sa faveur et si Oscar Rinaldi venait à mourir des suites de ses blessures, elle pourrait avoir de sérieux problèmes… Après avoir découvert que le cabinet d’avocat où travaille sa fille est bien fermé le premier de l’an, Bilel Beddiar (interprété par Atmen Kélif) se joue du mensonge de Soraya (Kenza Saïb-Couton) pour la faire culpabiliser. La jeune fille va-t-elle céder et lui avouer qu’elle ne sera pas là le jour de son anniversaire pour rester avec son petit ami Rémy ? A l’occasion d’une visite au mas Vallorta, Maxime Delcourt (Clément Rémiens) se confie à Bart (incarné par Hector Langevin) et Sarah (Camille Genau) au sujet de Célia dont il est toujours éperdument amoureux. Ses deux amis se moquent de lui, depuis l’arrivée du jeune Noé, Maxime serait-il devenu un papa poule ? Plus tard quand Célia le surprend, elle reconnait que Maxime a une vraie connexion avec l’enfant, serait-ce une façon de lui avouer qu’elle l’aime encore ? Rien n’est moins sûr.