Résumé de l'épisode 12  

Suite à sa séance d’hypnose avec Bastien, Anna est persuadée que Maxime est son fils, elle veut faire un test ADN. En parallèle, Martin et Chloé comprennent que le danger pèse toujours sur Anna. Martin a intercepté une photo d’Anna jeune avec un message lui donnant rendez-vous. Ils se rendent sur place mais ne voient qu’une voiture démarrer en trombe. Karim enquête toujours sur ce qui a bien pu arriver à Margot lors de la fête du club nautique, il s’aperçoit que Lyès avait filmé la soirée. Il tente de retrouver la Gopro que Lyès avait utilisée et finit par le retrouver dans les affaires de Thierry Robert qui lui aussi avait enquêté avant sa mort. Roch entend Betty chanter et comprend que ses poèmes sont en fait des chansons. Il la convainc de faire le concours de talents. Elle remporte le premier prix et un agent l’a repéré et lui propose un rendez-vous.