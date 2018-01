Résumé de l'épisode 126

Les Delcourt sont sous le choc après l’acte de vandalisme dont ils ont été victime à leur domicile. Les enquêteurs et la juge Moiret ne tardent pas à apprendre que l’appartement d’Oscar Rinaldi a lui aussi été vandalisé. Et si l’auteur de ces intrusions était à la recherche de quelque chose ? Enzo Perroti était dans le coup ? De son côté Maxime tente de convaincre Christophe de l’aider à faire libérer Célia. Et si cette demande de remise en liberté provisoire fonctionnait ? Victoire Lazzari et Bastien Laval vivent désormais pleinement leur passion. Ils sont heureux d’assumer leur amour mais ne sont pas encore prêts à se présenter comme un couple auprès de leurs collèges de l’hôpital Saint-Clair. Mais cacher un amour si puissant ne sera pas chose facile et leurs petits écarts à l’hôpital pourraient bien finir par les trahir… Jessica Moreno est heureuse de rentrer au lycée pour enfin retrouver son Baptiste . Mais elle est vite refroidie en apprenant que sa mère a fait un scandale devant le père de Baptiste à la mairie. Baptiste pardonne Jessica d’avoir confié à sa mère qu’elle se sentait honteuse vis-à-vis de lui. Jessica pourra-t-elle pardonner à Christelle de ne pas avoir tenu sa langue ? Rien n’est moins sûr...