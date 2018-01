Résumé de l'épisode 128

Maxime Delcourt confronte Enzo qu’il vient de surprendre en train de fouiller dans les affaires de Célia. Mais la jeune femme ne croit pas son nouveau flirt capable de lui vouloir du mal. Maxime parvient à éloigner Enzo, mais pour combien de temps ? D’autant plus que les avances de ce dragueur invétéré pourraient réveiller la jalousie de Ben... Après le malaise de Marianne et son départ en congés, Renaud Dumaze a du mal à trouver un remplaçant à la hauteur. Leïla Beddiar lui confie que Marianne est en déprime car en réalité, elle meurt d’envie de revenir travailler à l’hôpital. Mais vu son irritabilité comme patiente, elle n’est pas prête de se laisser convaincre… A peine arrivée, elle semble pressée de repartir ! A veille du dîner qui doit réunir leurs deux familles, Baptiste est en stress et veut faire annuler la soirée. Jessica Moreno qui a elle-même renoncé à ce projet lui souhaite bon courage : sa mère n’est pas du genre à changer d’avis. Mais le jeune homme a un plan en tête qu’il compte bien mettre à exécution...