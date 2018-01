Résumé de l'épisode 129

Gros dilemme pour Célia Fontaine ! La jeune maman a trouvé un ticket gagnant de loto recouvert de sang dans la poche de sa veste. Elle comprend que c’est Oscar qui l’y a placé, pendant qu’elle essayait de l’aider et avant que l’ami de Karim ne décède. Elle souhaite apporter cette pièce à conviction à la police, mais Ben (interprété par Stéphane Hervé) s’y oppose : cet argent leur sera utile pour subvenir aux besoins de Noé, et surtout il risque de constituer une pièce à charge contre Célia. Quelle décision va prendre la mère Noé ? Une situation d’autant plus délicate qu’Enzo est toujours à la recherche de ce ticket… et prêt à tout pour l’obtenir ! À l’hôpital, la place de Marianne Delcourt (jouée par Luce Mouchel à l’écran) est en jeu ! L’ancienne chef de service de l’hôpital manque de s’étouffer quand Bastien l’informe qu’il est pressenti pour lui succéder dans ses focntions. Marianne demande aussitôt à Renaud à être réintégrée à son poste mais ce-dernier l’informe que l’appel à candidatures a été lancé et qu’elle doit s’y soumettre. Alors, qui aura le poste ? Côté Moreno, Jessica (alias Garance Teillet) est face à gros problème : sa mère se fait une joie d’inviter à diner les parents de Bastien, alors que ces-derniers n’ont aucune envie d’aller chez les Moreno et ont demandé à leur fils d’annuler. Comment la jumelle Moreno va-t-elle réussir à se sortir de cette impasse ?