Le résumé de l'épisode 13  

Suite au visionnage de la vidéo de Lyès, Karim et Lucie pensent que Bart à violer Margot et que Thierry Robert aurait mis la bombe sur le bateau pour se venger pensant que Bart était à bord. Bart jure son innocence et Léonard menace Karim pour qu’il abandonne les poursuites. Karim et Lucie découvrent que ce soir-là, il y avait de la MD dans le punch ce qui explique le black-out chez les jeunes qu’ils interrogent. Martin et Chloé continuent d’enquêter pour découvrir qui menace Anna, Martin a intercepté un message donnant rendez-vous à Anna avec une photo d’elle jeune entourée de garçons. Ils décident d’aller au rendez-vous à la place d’Anna mais personne ne vient, ils aperçoivent juste une voiture. Petit à petit ils se rapprochent ce qui rend jaloux Alex. Anna veut savoir qui était son enfant, elle confronte Chloé persuadée que c’est Maxime mais Marianne finit par lui montrer les photos de Chloé à la maternité. Anna demande à sa mère de l’aider. Mais alors qu’Anna dort au cabanon, quelqu’un s’introduit chez elle et met le feu. Sara apprend par Soraya que Lyès la trompait puis que Yasmine le savait. Elle se sent trahie. Victoire apprend que Franck est marié. Elle lui demande des explications, il réussit à l’attendrir avec son histoire.