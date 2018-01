Résumé de l'épisode 131

Au lycée Paul Valéry, un voyage scolaire est organisé à Rome pour les élèves de la classe de Mme Nabel. Tous les élèves doivent participer aux frais du voyage. Seulement, Dylan (Joaquim Fossi) et Jessica (Garance Teillet) n’osent pas demander cet argent à leurs parents après que leur voiture ait fini à la casse : les Moreno sont presque au bord de la banqueroute ! Quel stratagème vont trouver les jumeaux pour se sortir de cette impasse ? Après le bébé, le mariage ! Fabienne Laval (Catherine Erhardy) vient rendre visite à Victoire et Bastien pour leur annoncer une grande nouvelle : elle va épouser prochainement son nouveau copain, Philippe ! Est-ce que cela va donner des idées au jeune couple ? Un corbeau à l’hôpital ! Alors que Marianne se prépare à recevoir la médaille de Chevalier de l’Ordre de la Santé Publique, elle reçoit un mail anonyme l’accusant d’avoir volé un rein pour le donner à sa petite fille Judith (jouée à l’écran par Sylvie Filloux). Son angoisse monte d’un cran lorsque le mari d’une de ses patientes, Daniel Verneuil, débarque dans son bureau pour lui demander des explications sur ce mail anonyme. Et pour cause : le rein greffé à Judith était initialement destiné à sa femme en attente d’un greffon. Comment Marianne va-t-elle se sortir de cette mauvaise passe ? Quel a été le rôle joué par Bastien (alias Joffrey Platel), la seule personne au courant de la manigance passée de Marianne ? Qui est le corbeau qui en veut à la chef de service ?